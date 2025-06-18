Даррен Кэхилл: стойкость Синнера будет проверена после того финала «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал о важности возвращения на корт своего подопечного после болезненного поражения в финале Открытого чемпионата Франции — 2025 от испанца Карлоса Алькараса.

«У Янника высокая самосознательность. Думаю, чтобы быть великим чемпионом в любом виде спорта, ты должен обладать этим качеством. Нужно понимать, как себя вести, насколько важно уметь справляться с разочарованиями: не зазнаваться после побед и не глупеть после поражений. Надо уметь одинаково воспринимать как успехи, так и неудачи. Пытаться учиться на том, что с тобой происходит, двигаться вперёд и становиться лучше. И он делает всё это.

К тому же у него невероятная трудовая этика, поразительная стойкость. И именно эта стойкость будет проверена после того финала в Париже — в том, как быстро он сможет перевернуть страницу. Неважно, будет ли он побеждать или проигрывать в ближайшие недели. Куда важнее, как он справится с этими моментами, продолжит ли бороться, идти вперёд. А он готов это делать», — приводит слова Кэхилла Sky Sport Italia со ссылкой на подкаст Энди Роддика.