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«Что стало со спортивным поведением?» Крис Эверт — о травле баскетболистки Кейтлин Кларк

«Что стало со спортивным поведением?» Крис Эверт — о травле баскетболистки Кейтлин Кларк
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Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт раскритиковала баскетболисток женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за постоянную травлю на паркете защитницы клуба «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк.

«Когда же эти девушки поймут, примут и оценят, что Кейтлин Кларк — лучшее, что когда-либо случалось с женским баскетболом? Это плохой имидж для спорта. Что стало со спортивным поведением?» – написала Эверт в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее в матче регулярного чемпионата WNBA между «Индианой Фивер» и «Коннектикут Сан» произошла потасовка, причиной которой стала неспортивная игра со стороны одной из баскетболисток клуба из Коннектикута, толкнувшей Кларк во время матча.

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