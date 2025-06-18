Чесноков — о Мирре Андреевой: она не добилась особых результатов на траве

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался по поводу выступлений на травяном покрытии первой ракетки России Мирры Андреевой. Спортсменка ранее уступила на старте турнира в Берлине со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

«У Мирры мало опыта игры на траве, и пока особых результатов она на ней не добилась. Трава — это специфическое покрытие, и сезон на ней длится недолго. Я думаю, что Мирре непросто играть, нужны матчи, чтобы привыкнуть, может быть, игра в паре на турнире в том же Берлине ей в этом поможет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сегодня Андреева в паре с Дианой Шнайдер сыграет в первом круге парного турнира в Берлине. Их соперницы — тандем Тимя Бабош (Венгрия) и Луиза Стефани (Бразилия).