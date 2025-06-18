Тони Надаль объяснил, почему Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 2025
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Испанский специалист Тони Надаль прокомментировал финал Открытого чемпионата Франции — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Он рассказал, какую ошибку совершил итальянец в решающем матче, и отметил сильную сторону своего соотечественника.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Синнер допустил ошибку, потому что в тот момент ему нужно было успокоиться и играть медленнее. Карлос — великолепный боец, он не боится и сражается до конца. Он был явным фаворитом в том финале, но по ходу матча всё сложилось иначе. Думаю, он — игрок, который способен достичь всего, и у него есть всё необходимое, чтобы много лет оставаться на вершине», — приводит слова Тони Надаля Eurosport.es.
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