Тони Надаль объяснил, почему Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 2025

Испанский специалист Тони Надаль прокомментировал финал Открытого чемпионата Франции — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Он рассказал, какую ошибку совершил итальянец в решающем матче, и отметил сильную сторону своего соотечественника.

«Синнер допустил ошибку, потому что в тот момент ему нужно было успокоиться и играть медленнее. Карлос — великолепный боец, он не боится и сражается до конца. Он был явным фаворитом в том финале, но по ходу матча всё сложилось иначе. Думаю, он — игрок, который способен достичь всего, и у него есть всё необходимое, чтобы много лет оставаться на вершине», — приводит слова Тони Надаля Eurosport.es.