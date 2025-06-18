Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль объяснил, почему Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 2025

Тони Надаль объяснил, почему Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 2025
Янник Синнер
Комментарии

Испанский специалист Тони Надаль прокомментировал финал Открытого чемпионата Франции — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Он рассказал, какую ошибку совершил итальянец в решающем матче, и отметил сильную сторону своего соотечественника.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Синнер допустил ошибку, потому что в тот момент ему нужно было успокоиться и играть медленнее. Карлос — великолепный боец, он не боится и сражается до конца. Он был явным фаворитом в том финале, но по ходу матча всё сложилось иначе. Думаю, он — игрок, который способен достичь всего, и у него есть всё необходимое, чтобы много лет оставаться на вершине», — приводит слова Тони Надаля Eurosport.es.

Материалы по теме
Даррен Кэхилл: стойкость Синнера будет проверена после того финала «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android