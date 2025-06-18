Ига Швёнтек — о поражениях в матчах: раньше они ранили сильнее

Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как она воспринимает поражения и справляется с ними по ходу карьеры.

– Как ты справляешься с неудачами в последние месяцы? Где ищешь поддержку, умиротворение? Стало ли тебе легче справляться с этим по сравнению с предыдущими годами, или наоборот — труднее?

— Честно говоря, не думаю, что что-то изменилось в этом плане. Каждое поражение — разное, сложно их сравнивать. Это ещё и зависит от того, как я себя чувствовала. Если, скажем, перед турниром чувствовала себя некомфортно, но всё равно дошла до полуфинала, как в Мадриде, то это я считаю хорошим результатом. А вот проигрыш в полуфинале Australian Open, где у меня был матчбол и это был мой лучший турнир в Австралии — это, конечно, больнее. Всё зависит от контекста. Но я довольно быстро смотрю шире, и появляется мотивация что-то улучшить.

– Это результат твоего взросления или скорее работа с психологом Дарьей Абрамович?

— Раньше поражения действительно ранили сильнее. Даша научила меня смотреть шире, переосмысливать мысли и установки. А когда я была моложе и эмоциональнее, мне было тяжело применить это на практике. После каждого поражения я чувствую решимость улучшиться. Почти сразу хочется понять, что я сделала не так, и не допустить этого снова. Но понятно, что следующий турнир не сразу. Сначала это нужно перенести в тренировочный процесс, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.