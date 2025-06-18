Ига Швёнтек: не считаю, что перерыв — это хорошее решение

Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своём отношении к перерывам во время сезона.

«Я не чувствую потребности делать перерыв. Даже в прошлом, когда у меня появлялось такое ощущение, я продолжала работать — и потом это приносило очень удовлетворяющие моменты. Я не считаю, что перерыв — это хорошее решение. Я знаю, как трудно потом возвращаться в тур, даже после месячной паузы, как у меня была осенью 2024 года. Предпочитаю оставаться в ритме и строить процесс шаг за шагом.

Теннис — это очень требовательный спорт. Я не знаю, каким будет мой календарь в будущем. Возможно, иногда я пропущу один-два турнира, чтобы освежиться и вернуться с новой энергией — так же, как когда я проиграла в Риме. Но точно не чувствую потребности взять перерыв ради какой-то другой жизни. На это ещё придёт время. А пока я счастлива вести ту жизнь, которую веду — она прекрасна», – приводит слова Швёнтек Sport.pl.