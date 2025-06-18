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Стали известны имена теннисистов, которые получили уайлд-кард на Уимблдон-2025

Стали известны имена теннисистов, которые получили уайлд-кард на Уимблдон-2025
Петра Квитова
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Пресс-служба престижного травяного турнира Уимблдон-2025 опубликовала список участников соревнований в Париже, которые получили уайлд-кард. Среди них двукратная победительница Уимблдона чешская спортсменка Петра Квитова.

В женской сетке специальное приглашение также получили Джоди Бёррэдж, Мингэ Сюй, Мика Стойсавлевич, Хитер Уотсон, Хэрриет Дарт, Франческа Джонс и Ханна Клагмен.

В мужской части соревнований уайлд-кард достался 35-летнему Даниэлю Эвансу, Джеку Кларку, Джорджу Лоффагену, Оливеру Кроуфорду, Джоханнусу Мандею, Джеку Пиннингтон-Джонсу и Генри Сирлу.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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