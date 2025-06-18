Джек Дрейпер: ощущаю давление, играя дома

Британский теннисист Джек Дрейпер высказался об игре на домашнем турнире в Лондоне и оценил, насколько на него влияет давление со стороны СМИ во время соревнований.

«Я не говорил ни с Марреем, ни с Хенманом, но знаю, что у меня есть их поддержка в том, чтобы справляться со всем, что связано с ролью надежды британского тенниса на этих турнирах. Я спокоен, ведь у меня отличная команда рядом. Чувствую себя хорошо, весьма уверен в своих силах и рад вернуться к соревнованиям. Очень нравится играть турниры дома — семья и друзья могут прийти посмотреть, я провожу с ними время — и это здорово. Немного странно, что не сплю в отеле во время турнира, но мне это нравится.

Знаю, что меня считают одним из фаворитов, способных на многое, и это делает меня счастливым, потому что я живу своей детской мечтой. Конечно, чувствую давление, играя дома, но стараюсь не зацикливаться на этом и продолжаю делать всё необходимое, чтобы становиться лучше», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.