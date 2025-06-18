Карен Хачанов обыграл Зизу Бергса на старте турнира в Галле
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Российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл представителя Бельгии 49-ю ракетку мира Зизу Бергса в матче первого круга турнира АТР-500 в Галле (Германия). Счёт — 7:5, 6:3.
Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 12:45 МСК
49
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
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22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За это время Хачанов реализовал два брейк-пойнта из трёх возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил три подачи навылет. Бергсу удалось выполнить шесть эйсов. В то же время он допустил шесть двойных ошибок и не реализовал два брейк-пойнта.
В следующем круге соревнований на травяном покрытии Карен Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который был сильнее серба Ласло Джере.
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