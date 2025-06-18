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Паула Бадоса — Эмма Наварро, результат матча 18 июня 2025, счет 7:6 (7:2), 6:3, второй круг турнира WTA-500 в Берлине

Паула Бадоса обыграла Эмму Наварро и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла в матче второго круга турнира WTA-500 в Берлине (Германия) американку Эмму Наварро (девятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 12:40 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Эмма Наварро
9
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Паула Бадоса смогла сделать пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Эмма Наварро сделала за игру один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Берлине Паула Бадоса сыграет с победительницей встречи между китаянкой Ван Синьюй и американской теннисисткой Кори Гауфф.

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