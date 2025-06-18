Паула Бадоса обыграла Эмму Наварро и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла в матче второго круга турнира WTA-500 в Берлине (Германия) американку Эмму Наварро (девятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Паула Бадоса смогла сделать пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Эмма Наварро сделала за игру один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Берлине Паула Бадоса сыграет с победительницей встречи между китаянкой Ван Синьюй и американской теннисисткой Кори Гауфф.