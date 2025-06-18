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Даррен Кэхилл высказался о сравнении Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»

Даррен Кэхилл высказался о сравнении Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»
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Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, высказался о том, насколько противостояние между итальянцем и испанцем Карлосом Алькарасом можно сравнивать с конкуренцией времён эпохи «Большой тройки», к которой относили серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Мне немного сложно сравнивать великое доминирование Федерера, Надаля и Джоковича с Янником и Карлосом. Думаю, это нечестно по отношению к ним, не хочу добавлять им дополнительного давления. Им повезло — они могли анализировать, что делала «Большая тройка» до них. Даже в юниорские годы они видели, как те тренируются, и сами с ними тренировались. У них потрясающая база, они знают, что нужно делать, чтобы достичь того уровня, и это их преимущество», – приводит слова Кэхилла Tennis World Italia.

Напомним, Янник Синнер и Карлос Алькарас побеждают на турнирах «Большого шлема» с Australian Open — 2024, где чемпионом стал Янник Синнер.

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