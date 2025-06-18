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Самсонова — Пегула: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Самсонова — Пегула: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
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Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российской теннисисткой 20-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой и представительницей США Джессикой Пегулой, которая занимает третью строчку мирового рейтинга WTA.

Игра начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Джессика Пегула ведёт 4-1 по личным встречам. Она выиграла у Самсоновой в квалификации Цинциннати-2020, в первом круге Рима-2022, в финале Монреаля-2023 и во втором круге Дубая-2025 — причём в двух последних матчах побеждала с «баранками». Людмила Самсонова победила в единственном поединке на траве — 6:4, 3:6, 6:3 на Уимблдоне-2021.

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