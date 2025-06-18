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Анастасия Потапова сообщила, что из-за травмы не выступит на турнире в Истбурне

Анастасия Потапова сообщила, что из-за травмы не выступит на турнире в Истбурне
Анастасия Потапова
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Российская теннисистка 40-я ракетка мира Анастасия Потапова объявила о том, что не выступит на турнире WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка вынуждена сделать паузу из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, из-за травмы, которую я получила в Берлине, я не смогу сыграть в Истбурне. У меня небольшое повреждение мышцы, поэтому потребуется немного времени на восстановление. Сделаю всё возможное, чтобы восстановиться к Уимблдону», — написала Потапова в социальных сетях.

Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 28 июня. Действующей победительницей соревнований является австралийская спортсменка Дарья Касаткина. Потапова в 2024 году не смогла завершить матч первого круга с китаянкой Юань Юэ при счёте 3:6, 6:6 не в свою пользу.

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