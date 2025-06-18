Даяна Ястремская с трудом вышла в 1/4 финала турнира в Ноттингеме

43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал травяного теннисного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), обыграв в матче второго круга хорватку Антонию Ружич (98-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Матч продлился 2 часа 5 минут. За время игры Ястремская сделала семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Антония Ружич сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и испанкой Кристиной Букшей.