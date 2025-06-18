«Вы будете смотреть звёздный уикенд». Энди Роддик — о миксте на US Open — 2025

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о том, насколько сильно может популяризировать теннис участие игроков топ-уровня в миксте на US Open — 2025.

«Каждый, кто ставит под сомнение этот шаг со стороны US Open, ошибается, если судить по тому, кто будет участвовать в этом событии. Если наша цель — развитие игры, будь то парный, смешанный разряд или что-то ещё, то это победа, правда? Это победа. Именно так это и происходит.

Я всегда говорил, что у тенниса нет по-настоящему звёздного уикенда. У нас нет этого механизма хайпа. А вы будете смотреть звёздный уикенд — просто он пройдёт за неделю до US Open», – сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Напомним, своё участие в миксте подтвердили практически все игроки, занимающие ведущие позиции в рейтингах АТР и WTA. Матчи смешанного парного разряда на US Open пройдут 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября.