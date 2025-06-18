Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркос Гирон — Александр Зверев, результат матча 18 июня 2025, счёт 0:2, 1-й круг ATP 500 Галле

Александр Зверев без проблем прошёл во второй круг турнира в Галле
Александр Зверев
Комментарии

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Галле (Германия). Со счётом 6:2, 6:1 он обыграл американского спортсмена 43-ю ракетку мира Маркоса Гирона.

Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 14:35 МСК
Маркос Гирон
43
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи возможных, не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил девять подач навылет. Гирону удалось подать два эйса. В то же время он допустил две двойные ошибки.

В следующем круге соревнований в Галле Александр Зверев сразится с итальянским теннисистом 46-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Тот ранее одолел немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.

Материалы по теме
Карен Хачанов обыграл Зизу Бергса на старте турнира в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android