Александр Зверев без проблем прошёл во второй круг турнира в Галле
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Галле (Германия). Со счётом 6:2, 6:1 он обыграл американского спортсмена 43-ю ракетку мира Маркоса Гирона.
Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 14:35 МСК
43
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
|
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи возможных, не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил девять подач навылет. Гирону удалось подать два эйса. В то же время он допустил две двойные ошибки.
В следующем круге соревнований в Галле Александр Зверев сразится с итальянским теннисистом 46-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Тот ранее одолел немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.
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