Андреева и Шнайдер не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира в Берлине

Российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг травяного теннисного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче венгерско-бразильскому дуэту Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 6:4, 4:6, 5:10.

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры пара Бабош/Стефани не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом единственный брейк-пойнт. Российский дуэт допустил пять двойных ошибок, один раз сделал подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Берлине дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани сыграет с испанско-тунисской парой Паула Бадоса/Онс Жабер.