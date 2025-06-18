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Андреева/Шнайдер — Бабош/Стефани, результат матча 18 июня 2025, счет 6:4, 4:6, 5:10, первый круг турнира WTA-500 в Берлине

Андреева и Шнайдер не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира в Берлине
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Российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг травяного теннисного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче венгерско-бразильскому дуэту Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 6:4, 4:6, 5:10.

Берлин — парный разряд. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 14:20 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 5
4 		6 1 10
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры пара Бабош/Стефани не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом единственный брейк-пойнт. Российский дуэт допустил пять двойных ошибок, один раз сделал подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Берлине дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани сыграет с испанско-тунисской парой Паула Бадоса/Онс Жабер.

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