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Жасмин Паолини — Онс Жабер, результат матча 18 июня 2025, счёт 1:6, 3:6, второй круг турнира WTA-500 в Берлине

Жасмин Паолини проиграла Онс Жабер во втором круге турнира в Берлине
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Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в матче второго круга тунисской теннисистке Онс Жабер (61-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 3:6.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Онс Жабер
61
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время игры Онс Жабер выполнила восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Жасмин Паолини допустила в матче три двойные ошибки, не сумела ни разу сделать подачу навылет и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать по ходу встречи.

В четвертьфинале турнира в Берлине Онс Жабер сразится с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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