Жасмин Паолини проиграла Онс Жабер во втором круге турнира в Берлине

Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в матче второго круга тунисской теннисистке Онс Жабер (61-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 3:6.
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Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время игры Онс Жабер выполнила восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Жасмин Паолини допустила в матче три двойные ошибки, не сумела ни разу сделать подачу навылет и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать по ходу встречи.
В четвертьфинале турнира в Берлине Онс Жабер сразится с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
- 18 июня 2025
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