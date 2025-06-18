Ига Швёнтек: хочу ехать на следующие турниры с таким же настроем, как во время «РГ»

Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своих мечтах в рамках теннисной карьеры.

– Ты уже достигла многого в теннисе, добилась большого успеха, но тебе всего 24 — впереди ещё много сезонов. О чём ты мечтаешь сейчас, в контексте выступлений на корте?

— О спокойном времени, когда я делаю шаг за шагом вперёд и могу просто бороться с соперницами без того «ручного тормоза», который срабатывает по разным причинам. Я хочу ехать на следующие турниры с таким же настроем, как во время «Ролан Гаррос». Реализовывать то, к чему я пришла. Было бы здорово, если бы это принесло результат — но я уже не буду этого ожидать. По крайней мере, я буду над этим работать, чтобы не попасть в знакомую ловушку, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.

Напомним, на «Ролан Гаррос» – 2025 Ига Швёнтек добралась до полуфинала турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко (6:7 (1:7), 6:4, 0:6).