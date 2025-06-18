Роберто Баутиста-Агут одолел Якуба Меншика во втором круге соревнований в Лондоне

Испанский теннисист 51-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее чешского спортсмена 17-й ракетки мира Якуба Меншика во втором круге турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Счёт — 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Баутиста-Агут реализовал три брейк-пойнта из шести возможных, допустил две двойные ошибки и выполнил три подачи навылет. Меншику удалось подать 12 эйсов и реализовать два брейк-пойнта из семи. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге соревнований на травяном покрытии Роберто Баутиста-Агут сыграет с сильнейшим в матче Хольгер Руне (Дания, 4) — Маккензи Макдональд (США, Q).