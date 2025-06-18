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Роберто Баутиста-Агут — Якуб Меншик, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:1, 2-й круг ATP 500 Лондон

Роберто Баутиста-Агут одолел Якуба Меншика во втором круге соревнований в Лондоне
Роберто Баутиста-Агут
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Испанский теннисист 51-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее чешского спортсмена 17-й ракетки мира Якуба Меншика во втором круге турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Счёт — 3:6, 6:3, 7:5.

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2025, среда. 14:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Баутиста-Агут реализовал три брейк-пойнта из шести возможных, допустил две двойные ошибки и выполнил три подачи навылет. Меншику удалось подать 12 эйсов и реализовать два брейк-пойнта из семи. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге соревнований на травяном покрытии Роберто Баутиста-Агут сыграет с сильнейшим в матче Хольгер Руне (Дания, 4) — Маккензи Макдональд (США, Q).

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