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Даниил Медведев — Кентен Алис, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:0, 2-й круг ATP 500 Галле

Даниил Медведев победил Алиса и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле
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В Галле (Германия) завершился матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и французом Кентеном Алисом, занимающим 48-ю строчку мирового рейтинга ATP. Игра закончилась победой россиянина в двух сетах — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
Кентен Алис
48
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Соперником Медведева в четвертьфинале соревнований в Галле станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

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