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«Хорошее начало турнира». Зверев — о победе над Гироном в первом круге в Галле

«Хорошее начало турнира». Зверев — о победе над Гироном в первом круге в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход во второй круг на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). На старте соревнований он обыграл американского спортсмена 43-ю ракетку мира Маркоса Гирона со счётом 6:2, 6:1.

Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 14:35 МСК
Маркос Гирон
43
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Для меня это был отличный матч. Мне показалось, что он прошёл на довольно высоком уровне. Возможно, он хотел сыграть немного лучше, чем у него получилось, но я чувствовал, что не позволил ему сыграть настолько хорошо, что было важно для меня. Хорошее начало турнира, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В следующем круге соревнований в Галле Александр Зверев сразится с итальянским теннисистом 46-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Тот ранее одолел немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.

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