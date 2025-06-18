«Хорошее начало турнира». Зверев — о победе над Гироном в первом круге в Галле

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход во второй круг на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). На старте соревнований он обыграл американского спортсмена 43-ю ракетку мира Маркоса Гирона со счётом 6:2, 6:1.

«Для меня это был отличный матч. Мне показалось, что он прошёл на довольно высоком уровне. Возможно, он хотел сыграть немного лучше, чем у него получилось, но я чувствовал, что не позволил ему сыграть настолько хорошо, что было важно для меня. Хорошее начало турнира, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В следующем круге соревнований в Галле Александр Зверев сразится с итальянским теннисистом 46-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Тот ранее одолел немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.