Ребекка Шрамкова вышла в 1/4 финала турнира в Ноттингеме, обыграв Путинцеву

38-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла 27-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Шрамкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Путинцевой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в полуфинал Шрамкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Франческа Джонс (Великобритания).