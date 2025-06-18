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Ребекка Шрамкова — Юлия Путинцева, результат матча 18 июня, счёт 2:1, второй круг WTA-250 Ноттингем

Ребекка Шрамкова вышла в 1/4 финала турнира в Ноттингеме, обыграв Путинцеву
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38-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла 27-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Ноттингем. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 15:30 МСК
Юлия Путинцева
27
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Ребекка Шрамкова
38
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Шрамкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Путинцевой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в полуфинал Шрамкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Франческа Джонс (Великобритания).

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