Даниил Медведев на следующей неделе вернётся в топ-10 рейтинга ATP
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев на следующей неделе вернётся в первую десятку рейтинга ATP. Сегодня, 18 июня, он обыграл француза Кентена Алиса (6:2, 7:5) во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле.
Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
48
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
В live- рейтинге ATP Медведев обошёл американского теннисиста Бена Шелтона и занял девятую строчку. Обойти его до конца недели теоретически может только другой представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв, также принимающий участие в соревнованиях в Галле.
Соперником Медведева в четвертьфинале соревнований в Галле станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Комментарии
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