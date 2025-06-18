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Даниил Медведев одержал 400-ю победу в карьере

Даниил Медведев одержал 400-ю победу в карьере
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 400-ю победу в карьере на уровне ATP. Это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин обыграл 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5. Теперь статистика побед и поражений стала 400-169.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
Кентен Алис
48
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) Медведев в 1/4 финала уступил американцу Райлли Опелке (75-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

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