Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 400-ю победу в карьере на уровне ATP. Это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин обыграл 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5. Теперь статистика побед и поражений стала 400-169.

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) Медведев в 1/4 финала уступил американцу Райлли Опелке (75-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).