Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Берлине
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Пара российской теннисистки Александры Пановой и Джулианы Олмос из Мексики не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) в парном разряде. В первом круге они проиграли дуэту Айши Мухаммад из США и Деми Схурс из Нидерландов со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 0:1 [3:10].
Берлин — парный разряд. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 16:00 МСК
Джулиана Олмос
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Окончен
1 : 2
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|0 3
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|6
|1 10
Айша Мухаммад
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Панова и Олмос один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Мухаммад и Схурс четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Далее Мухаммад и Схурс встретятся с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд и Софьи Кенин.
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