Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Берлине

Пара российской теннисистки Александры Пановой и Джулианы Олмос из Мексики не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) в парном разряде. В первом круге они проиграли дуэту Айши Мухаммад из США и Деми Схурс из Нидерландов со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 0:1 [3:10].

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Панова и Олмос один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Мухаммад и Схурс четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Мухаммад и Схурс встретятся с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд и Софьи Кенин.