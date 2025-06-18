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Джек Дрейпер — Алекс Попырин, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:1, 2-й круг ATP 500 Лондон

Джек Дрейпер одержал волевую победу над Попыриным в 1/8 финала турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга он в трёх сетах одолел австралийца Алексея Попырина, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP — 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:50 МСК
Алексей Попырин
21
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 5
3 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Дрейпер выполнил 14 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Попырина шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Соперником Дрейпера в четвертьфинале соревнований в Лондоне станет победитель матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Брэндон Накашима (США).

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