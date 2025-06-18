Джек Дрейпер одержал волевую победу над Попыриным в 1/8 финала турнира в Лондоне

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга он в трёх сетах одолел австралийца Алексея Попырина, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP — 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Дрейпер выполнил 14 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Попырина шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Соперником Дрейпера в четвертьфинале соревнований в Лондоне станет победитель матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Брэндон Накашима (США).