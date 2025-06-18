Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 побед на уровне ATP

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 и более побед на уровне ATP. Свою 400-ю победу россиянин одержал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин обыграл 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5. Теперь статистика побед и поражений стала 400-169.

Действующими теннисистами, одержавшими больше побед являются Новак Джокович (1145), Марин Чилич (590), Гаэль Монфис (582), Стэн Вавринка (579), Александр Зверев (496), Григор Димитров (473), Кей Нисикори (451), Фабио Фоньини (426), Роберто Баутиста-Агут (426).

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).