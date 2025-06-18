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Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 побед на уровне ATP

Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 побед на уровне ATP
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 и более побед на уровне ATP. Свою 400-ю победу россиянин одержал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин обыграл 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5. Теперь статистика побед и поражений стала 400-169.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
Кентен Алис
48
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Действующими теннисистами, одержавшими больше побед являются Новак Джокович (1145), Марин Чилич (590), Гаэль Монфис (582), Стэн Вавринка (579), Александр Зверев (496), Григор Димитров (473), Кей Нисикори (451), Фабио Фоньини (426), Роберто Баутиста-Агут (426).

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

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