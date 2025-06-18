Даниил Медведев: на траве не нужно играть — необходимы только хорошие удары

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин одолел 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5.

«В первых двух матчах у соперников было всего два брейк-пойнта, так что я доволен подачей. Сегодня у меня были отличные обводящие и приёмы. На траве больше ничего и не нужно. На траве не нужно играть – необходимы только хорошие удары», – сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).