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Даниил Медведев: на траве не нужно играть — необходимы только хорошие удары

Даниил Медведев: на траве не нужно играть — необходимы только хорошие удары
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин одолел 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
Кентен Алис
48
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В первых двух матчах у соперников было всего два брейк-пойнта, так что я доволен подачей. Сегодня у меня были отличные обводящие и приёмы. На траве больше ничего и не нужно. На траве не нужно играть – необходимы только хорошие удары», – сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований в Галле Медведев встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

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