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Алекс Михельсен — Стефанос Циципас, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:0, 2-й круг ATP 500 Галле

Михельсен обыграл Циципаса и в четвертьфинале турнира в Галле сразится с Медведевым
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25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга он в двух сетах уступил американцу Алексу Михельсену (33-й номер рейтинга) — 6:7 (5:7), 5:7.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 5 		5
         
Стефанос Циципас
25
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Михельсен выполнил восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/4 финала в Галле Михельсен сразится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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