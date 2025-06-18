Михельсен обыграл Циципаса и в четвертьфинале турнира в Галле сразится с Медведевым

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга он в двух сетах уступил американцу Алексу Михельсену (33-й номер рейтинга) — 6:7 (5:7), 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Михельсен выполнил восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/4 финала в Галле Михельсен сразится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.