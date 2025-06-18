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«Думаю, что это я написал ей». Джек Дрейпер — о миксте с Чжэн Циньвэнь на US Open

«Думаю, что это я написал ей». Джек Дрейпер — о миксте с Чжэн Циньвэнь на US Open
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об игре в смешанном парном разряде на US Open — 2025 с четвёртой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая.

— Открытый чемпионат США в смешанном парном разряде — это новшество в этом году. Вы в списке теннисистов, играющих с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь. Как это произошло? Вы просили об этом? И ты точно собираешься в нём играть?
— Да, я определённо буду играть. Думаю, что это хороший формат для игроков, чтобы подготовиться к US Open, имея шанс сыграть с другим топ-теннисистом. Циньвэнь я знаю по туру. Очевидно, что она сама отличный игрок и показывает действительно хорошую игру. Думаю, будет забавно выйти на корт, поиграть с ней и посмотреть, как у нас сложатся отношения. Да, думаю, что это я написал ей через IMG. Она тоже работает в IMG. Приятно собраться вместе, давайте посмотрим, как у нас пойдут дела, — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.

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