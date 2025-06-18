«Вперёд, напарник». Алькарас отреагировал на пост о миксте с Радукану на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на пост в социальных сетях Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) о его миксте с британской теннисисткой Эммой Радукану на US Open.

Радукану разместила пост на своей странице, отметив Алькараса. Карлос отреагировал, написав «вперёд, напарник».

Фото: Страница Карлоса Алькараса в социальной сети

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета станут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.