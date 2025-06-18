Даниил Медведев заявился на турнир ATP-500 в Вашингтоне

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев заявился на хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля.

«Я с нетерпением жду возвращения в Вашингтон и участия в турнире. У меня остались отличные воспоминания с 2019 года, когда я дошёл до финала, у меня там были хорошие результаты. Мне очень нравится этот город, и это отличное место для соревнований летом», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Последний раз россиянин выступал в столице США шесть лет назад. В этом году в турнире также примут участие российский теннисист Андрей Рублёв, австралиец Алекс де минор, итальянец Лоренцо Музетти, Тейлор Фриц из США и другие известные спортсмены.