Наоми Осака и Эмма Радукану примут участие в турнире WTA-500 в Вашингтоне

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 57-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и чемпионка US Open — 2021 британка Э́мма Радукану заявились на хардовый турнир категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля.

«Мы рады, что в этом году к уже необычайно сильному составу игроков Mubadala Citi DC Open присоединились Даниил (Медведев. — Прим. «Чемпионата»), Наоми и Эмма. Благодаря этим трём чемпионам Открытого чемпионата США, двое из которых были первыми ракетками мира, в Вашингтоне появится ещё больше фаворитов. Билеты почти распроданы, а состав игроков самый сильный за всю историю турнира. Турнир 2025 года станет главным событием лета в Вашингтоне», — приводит слова председателя Mubadala Citi DC Open Марка Эйна пресс-служба турнира.

Также на турнир в Вашингтоне уже заявлены такие теннисистки, как третья ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата США 2024 года Джессика Пегула, шестая ракетка мира и чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз, девятая ракетка мира Эмма Наварро и 10-я ракетка мира и действующая чемпионка турнира Паула Бадоса из Испании.