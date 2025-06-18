Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Берлине, обыграв Джессику Пегулу
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).
Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:10 МСК
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
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|7
|7 7
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|5
|6 5
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. В её рамках Самсонова 18 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Пегулы два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Далее Людмила Самсонова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Магдалена Френх (Польша).
Комментарии
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