Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Берлине, обыграв Джессику Пегулу

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. В её рамках Самсонова 18 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Пегулы два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Людмила Самсонова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Магдалена Френх (Польша).