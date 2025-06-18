Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Лос-Кабосе

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на хардовый турнир категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт с 14 по 19 июля.

Также на соревнованиях в Мексике планируют выступить итальянский теннисист Лоренцо Музетти, испанец Алехандро Давидович-Фокина, Денис Шаповалов из Канады, представитель США Брэндон Накашима, действующий победитель турнира австралиец Джордан Томпсон и другие известные теннисисты.

Напомним, в данный момент Рублёв принимает участие в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). На старте соревнований россиянин Рублёв обыграл квалифаера Себастьяна Офнера из Австрии (122-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.