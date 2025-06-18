«Не могу поверить, что я здесь стою». Самсонова — о победе над Пегулой в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 3 часа 20 минут.
Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:10 МСК
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
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|7
|7 7
|
|5
|6 5
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Сегодня — 3 часа 20 минут. Вчера — три часа. Нет, правда. Это потрясающе. Не могу поверить, что я здесь стою.… это невероятно», — сказала Самсонова в интервью на корте.
Далее Людмила Самсонова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Магдалена Френх (Польша).
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Джессика Пегула.
Комментарии
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