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«Не могу поверить, что я здесь стою». Самсонова — о победе над Пегулой в Берлине

«Не могу поверить, что я здесь стою». Самсонова — о победе над Пегулой в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 3 часа 20 минут.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		7 7 7
7 10 		5 6 5
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Сегодня — 3 часа 20 минут. Вчера — три часа. Нет, правда. Это потрясающе. Не могу поверить, что я здесь стою.… это невероятно», — сказала Самсонова в интервью на корте.

Далее Людмила Самсонова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Магдалена Френх (Польша).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Джессика Пегула.

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