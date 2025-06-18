Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, прошёл третий игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия), 18 июня:

1/16 финала:

Зизу Бергс (Бельгия) — Карен Хачанов (Россия) — 5:7, 3:6;

Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 1:6.

1/8 финала:

Кентен Алис (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 5:7;

Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (7:5), 7:5.

Турнир в Галле проходит с 16 по 22 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.