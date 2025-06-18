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Гауфф — о Соболенко: она написала мне два или три дня назад. Теперь всё в прошлом

Гауфф — о Соболенко: она написала мне два или три дня назад. Теперь всё в прошлом
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что лидер мирового рейтинга Арина Соболенко написала ей после комментариев об уровне игры в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Она написала мне два или три дня назад. Прошло уже больше недели — всё это уже позади. Я понимаю, что ты поддаёшься эмоциям. Рада, что она связалась со мной, потому что я была немного удивлена ​​всем этим. Но теперь это в прошлом, и нам всем следует смотреть вперёд», — приводит слова Гауфф Eurosport.de.

Ранее Арина Соболенко заявила, что была слишком эмоциональной и «не очень умной» на пресс-конференции после поражения на «Ролан Гаррос» — 2025.

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