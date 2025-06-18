Себастьян Корда: в этом году Уимблдона у меня не будет. Стрессовый перелом голени

26-я ракетка мира американец Себастьян Корда в социальных сетях опубликовал пост о своём снятии с Уимблдона — 2025.

Фото: Из личного архива Себастьяна Корды

«К сожалению, в этом году Уимблдона у меня не будет. Стрессовый перелом голени на грунте. Это были тяжелые 12 месяцев, но впереди еще лучшие дни», — написал Корда в социальных сетях.

Лучший результат Корды на Уимблдоне — выход в четвёртый круг турнира 2021 года. Юбэнкс на Уимблдоне-2023 доходил до четвертьфинала.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).