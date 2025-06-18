Дрейпер — о травле в интернете: те, кто пишет это, лежат на диване у мамы и едят чипсы

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о негативных комментариях в социальных сетях. Ранее его соотечественница Кэти Бултер рассказала о травле, которой подверглась в интернете.

«Она права. Мы выросли в этом цифровом мире, но младшие дети рождаются в нём. Стало слишком легко распространять ненависть. Те, кто пишет это, вероятно, лежат на диване у мамы и едят чипсы в нижнем белье. Я никому не позволяю прикасаться к себе. Не часто пользуюсь социальными сетями. Что-то нужно делать, не только в теннисе, но и в спорте в целом. Стало слишком легко ненавидеть», — приводит слова Дрейпера Ubitennis.