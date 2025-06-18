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Матч Арины Соболенко во втором круге в Берлине остановлен из-за скользкой травы на корте

Матч Арины Соболенко во втором круге в Берлине остановлен из-за скользкой травы на корте
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Матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) со 112-й ракеткой мира Ребекой Масаровой из Швейцарии был остановлен из-за того, что трава на корте стала скользкой. После первого сета счёт 6:2 в пользу Соболенко. Встреча продолжится в четверг, 19 июня.

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6
2
         
Ребека Масарова
112
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

Теннисистки провели на корте 40 минут. За это время Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Масаровой два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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