Матч Арины Соболенко во втором круге в Берлине остановлен из-за скользкой травы на корте

Матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) со 112-й ракеткой мира Ребекой Масаровой из Швейцарии был остановлен из-за того, что трава на корте стала скользкой. После первого сета счёт 6:2 в пользу Соболенко. Встреча продолжится в четверг, 19 июня.
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Теннисистки провели на корте 40 минут. За это время Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Масаровой два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
- 18 июня 2025
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