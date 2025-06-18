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Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения остановить её матч в Берлине

Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения остановить её матч в Берлине
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения организаторов остановить её матч с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Судья на вышке объявил, что встреча прерывается из-за того, что травяной корт стал слишком скользким.

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6
2
         
Ребека Масарова
112
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

«Вы останавливаете матч, потому что она сказала, что эта сторона [корта] скользкая? Я только что провела два гейма на этой стороне», — сказала Соболенко супервайзеру.

После первого сета счёт – 6:2 в пользу Соболенко. В начале второго сета Масарова пожаловалась, что с одной стороны корта трава становится слишком скользкой. Арина была готова продолжить поединок. Встреча продолжится в четверг, 19 июня.

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