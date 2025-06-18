Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения остановить её матч в Берлине

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила недоумение из-за решения организаторов остановить её матч с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Судья на вышке объявил, что встреча прерывается из-за того, что травяной корт стал слишком скользким.

«Вы останавливаете матч, потому что она сказала, что эта сторона [корта] скользкая? Я только что провела два гейма на этой стороне», — сказала Соболенко супервайзеру.

После первого сета счёт – 6:2 в пользу Соболенко. В начале второго сета Масарова пожаловалась, что с одной стороны корта трава становится слишком скользкой. Арина была готова продолжить поединок. Встреча продолжится в четверг, 19 июня.