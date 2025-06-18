Муратоглу отреагировал на слова Макинроя, что Синнер и Алькарас обыграли бы Надаля на пике

Французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал слова семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, заявившего, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас обыграли бы Рафаэля Надаля в его лучшей форме на грунте.

«Не думаю, что Карлос Алькарас или Янник Синнер были бы фаворитами в финале Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем, потому что у Надаля игра, отличная от других игроков и очень совместима с грунтовым кортом. Не знаю, как они приспособились бы. Вот почему я думаю, что этого нельзя сказать. Никто не может этого знать. Испанец выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз, трудно поверить, что эти парни победили бы его», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.