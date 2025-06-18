Медведев о 400-й победе: важны «Шлемы», титулы, а выигранные матчи сами по себе — не очень
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о 400-й победе в карьере на уровне ATP. Сегодня, 18 июня, россиянин во втором круге турнира ATP-500 в Галле (Германия) одолел 48-ю ракетку мира француза Кентена Алиса со счётом 6:2, 7:5.
Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:15 МСК
48
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Выигранные матчи сами по себе значат не очень много. «Большие шлемы» важны, титулы важны, а победы сами по себе – не очень. Но если мне удастся побить рекорд, например, для России, выиграть больше всех встреч, то я буду рад», – сказал Медведев в интервью на корте.
Даниил Медведев стал 10-м действующим игроком, одержавшим 400 и более побед на уровне ATP. За выход в полуфинал россиянин поспорит с американцем Алексом Михельсеном.
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