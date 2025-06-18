Руне вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв 98-ю ракетку мира в трёх сетах

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга он в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда, занимающего 98-ю строчку рейтинга ATP — 2:6, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Лондоне Руне встретится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.