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Хольгер Руне — Маккензи Макдональд, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:1, 2-й круг ATP 500 Лондон

Руне вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв 98-ю ракетку мира в трёх сетах
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга он в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда, занимающего 98-ю строчку рейтинга ATP — 2:6, 6:1, 6:1.

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 1
         
Маккензи Макдональд
98
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Лондоне Руне встретится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

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