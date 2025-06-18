Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, прошёл очередной игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. 1/8 финала, 18 июня:

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Якуб Меншик (Чехия) — 3:6, 6:3, 7:5;

Джек Дрейпер (Великобритания) — Алексей Попырин (Австралия) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:5);

Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — Брэндон Накашима (США) — 5:7, 6:7 (4:7);

Хольгер Руне (Дания) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 2:6, 6:1, 6:1.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол.