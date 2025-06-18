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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 18 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 18 июня
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Сегодня, 18 июня, в Берлине (Германия) состоялся третий игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/8 финала. Результаты 18 июня:

  • Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США) — 7:6 (7:2), 6:3;
  • Жасмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис) — 1:6, 3:6;
  • Людмила Самсонова (Россия) – Джессика Пегула (США) — 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).

Отметим, матч Арины Соболенко и Ребеки Масаровой был прерван и продолжится в четверг, 19 июня. После первого сета счёт 6:2 в пользу лидера мирового рейтинга.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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