Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 18 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 18 июня
Комментарии

Сегодня, 18 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/8 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/8 финала. Результаты 18 июня:

  • Антония Ружич (Хорватия) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 6:2, 4:6;
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 4:6;
  • Франческа Джонс (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия) — 1:6, 3:6;
  • Лейла Фернандес (Канада) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:4.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

Календарь турнира в Ноттингеме
Сетка турнира в Ноттингеме
Материалы по теме
Ребекка Шрамкова вышла в 1/4 финала турнира в Ноттингеме, обыграв Путинцеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android