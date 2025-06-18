Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/8 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/8 финала. Результаты 18 июня:

Антония Ружич (Хорватия) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 6:2, 4:6;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 4:6;

Франческа Джонс (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия) — 1:6, 3:6;

Лейла Фернандес (Канада) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:4.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.