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Баннер упал на 62-летнюю женщину во время матча между Зверевым и Хироном в Галле

Баннер упал на 62-летнюю женщину во время матча между Зверевым и Хироном в Галле
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Рекламный баннер упал во время матча второго круга травяного турнира в Галле (Германия) между немецким теннисистом Александром Зверевым и Маркосом Гироном из США (6:2, 6:1). При счёте 5:2 в первом сете баннер оторвался от верхнего яруса и упал на 62-летнюю женщину из Галле, которая сидела на нижнем ярусе.

Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 14:35 МСК
Маркос Гирон
43
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Фото: TERRA WORTMANN OPEN

«В нашей 32-летней истории турниров никогда не случалось ничего подобного. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте», — приводит слова директора турнира Ральфа Вебера пресс-служба соревнований.

Женщина не получила серьёзных травм и смогла покинуть стадион самостоятельно после шока, приложив к шее пакет со льдом, который ей дал Александр Зверев. Тем не менее из соображений безопасности её доставили в больницу в Галле. Также ей был обещан абонемент на турнир в следующем году в качестве небольшой компенсации.

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