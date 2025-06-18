Баннер упал на 62-летнюю женщину во время матча между Зверевым и Хироном в Галле

Рекламный баннер упал во время матча второго круга травяного турнира в Галле (Германия) между немецким теннисистом Александром Зверевым и Маркосом Гироном из США (6:2, 6:1). При счёте 5:2 в первом сете баннер оторвался от верхнего яруса и упал на 62-летнюю женщину из Галле, которая сидела на нижнем ярусе.
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Фото: TERRA WORTMANN OPEN
«В нашей 32-летней истории турниров никогда не случалось ничего подобного. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте», — приводит слова директора турнира Ральфа Вебера пресс-служба соревнований.
Женщина не получила серьёзных травм и смогла покинуть стадион самостоятельно после шока, приложив к шее пакет со льдом, который ей дал Александр Зверев. Тем не менее из соображений безопасности её доставили в больницу в Галле. Также ей был обещан абонемент на турнир в следующем году в качестве небольшой компенсации.
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